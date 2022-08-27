غرق طفل في العقد الثاني من العمر أثناء الاستحمام في ترعة بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوة من الإنقاذ النهري بالغربية جثة طفل في العقد الثاني من العمر بعدما لقي حتفه غرقا في الترعة المارة بقرية نفيا مركز طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق طفل في الترعة المارة بقرية نفيا.

انتقلت قوة أمنية من الإنقاذ النهري وسيارة اسعاف وتم انتشال جثة الطفل وتبين نزوله للمياه للاستحمام هربا من ارتفاع حرارة الجو فجرفه التيار لعدم إجادته للسباحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.