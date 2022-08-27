زاخاروفا: روسيا لن تنسى أبدا أن كوسوفو جزء من صربيا

وكالات

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا لن تنسى أبدا أن إقليم كوسوفو جزء لا يتجزأ من صربيا.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وآوراسيا غابرييل إسكوبار، الذي دعا إلى "نسيان الحديث حول أن كوسوفو جزء من صربيا" و"الانتقال إلى الحديث حول أن كوسوفو وصربيا جزء من أوروبا".

وعلقت زاخاروفا على هذا التصريح بكلمة "أبدا"، وأرفقت منشورها على "تلغرام" بعلمي روسيا وصربيا.

يذكر أن الاوضاع في كوسوفو توترت في أواخر يوليو الماضي، على إثر قرار سلطات الإقليم الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد، بفرض قيود على تنقلات الصرب وطالبتهم بإعادة تسجيل سياراتهم واعتماد بطاقات هوية خاصة للتنقل بين أراضي الإقليم وباقي الأراضي الصربية، مما أثار احتجاجات من جانب السكان الصرب.

وقررت سلطات كوسوفو تأجيل تطبيق إجراءاتها إلى 1 سبتمبر تجنبا للمزيد من التوتر.