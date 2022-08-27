رضا حجازى: تطوير التعليم الفنى مستمر والطلب على مدارس التكنولوجيا كبير

كتب ـ محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم الفنى فى أى دولة هو قاطرة التقدم، موضحا أن الوزارة بدأت فى تطبيق الجدارات مع إشراك أصحاب الصناعات فى عملية تقييم الطلاب، والوزارة تسير فى نظام الجدارات والتى تؤهل لسوق العمل، موضحا أن الطلب من أولياء الأمور على مدارس التكنولوجيا التطبيقية أكثر من مدارس التعليم العام.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال لقائه، بصحفيي التعليم، أن التطوير يتم من خلال قيادات الوزارة، ولن يتم الاستعانة بأى بديل من الخارج طالما أن العنصر الذى سيقوم بالمهمة موجود داخل الوزارة ومديرياتها، ولن يتم إقصاء أحد، كما أن الإصلاح الإدارى جزء مهم جدا سيتم العمل عليه مع وضع آليات وضوابط للعمل ووصف وظيفى للقيادات.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الاستثمار فى الموهوبين والمبدعين إضافة كبيرة للدولة، ولدينا 25 مليون طالب سيتم اكتشاف الموهوبين والمبدعين فيهم فى جميع المجالات بالتنسيق مع الجهات والوزارات الأخرى، منها الشباب والرياضة، فعلى سبيل المثال لو عملنا يوم رياضى فى المدرسة، سيتم اكتشاف الموهوبين رياضيا، لافتا إلى أنه سيتم إشراك المجتمع المدنى.

وأوضح أن قضية محو الأمية مهمة جدا وهناك درجة كبيرة بين الانجاب والتعليم، لأن قضية الإنجاب تحتاج إلى وعى كبير.