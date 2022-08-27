رئيس وزراء اليابان: عازمون على التنمية فى أفريقيا ونقدم مساعدات بـ30 مليار دولار

قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، فى كلمته عبر الفيديوكونفرنس، فى الجلسة الافتتاحية لقمة تيكاد 8، إن اليابان عازمة على التنمية فى أفريقيا وتتعهد بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات للتنمية في أفريقيا.

ومن جانبه قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه يجب البحث عن سبل تحقيق آمال الشعوب الأفريقية، متابعا: "جائحة كورونا أثبتت أن التعاون الدولي لم يكن بالقدر المطلوب".

وأضاف الرئيس التونسي، خلال كلمته فى القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8": "ندعو لإيجاد آليات جديدة للتعاون الأفريقي الياباني.. وقضايا الدول الأفريقية جاءت نتيجة لجملة من الأسباب ليس أقلها التداخلات الخارجية وغياب العدالة الاجتماعية المنشودة".

وتابع الرئيس التونسي: "من المؤسف أن نري أشخاصا داخل أفريقيا أو خارجها يبحثون عن الماء أو الدواء.. وعلينا بناء مجتمعات عدالة.. وننظر في التاريخ والأسباب التي أدت بنا إلى هذه الأوضاع"

وقال قيس سعيد: "اليابان حققت الكثير في وقت قصير.. وعلينا اختصار الزمن ومواجهة عدم الاستقرار وعدم التوزان في العلاقات الدولية.. وأفريقيا تملك الثروات والقدرات البشرية".