اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 01:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

دولاب ممنوعات متحرك.. ضبط أقراص مخدرة داخل سيارة في القاهرة

السبت، 27 أغسطس 2022 12:27 م
دولاب ممنوعات متحرك.. ضبط أقراص مخدرة داخل سيارة في القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط كمية من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر والمهربة جمركياً، بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال إستقلاله إحدى السيارات "ملك شقيقه" ، وعُثر بداخلها على (كمية من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية بإجمالى عدد "23528 قرص – 150 أمبول" وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 

مخدرات

الداخلية

حوادث

تهريب المخدرات



الموضوعات المتعلقة

آخر موعد للتقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة.. التفاصيل

السبت، 27 أغسطس 2022 04:00 ص

يستقبل الطلبات على هاتفه.. متهم يعترف بتوصيل المخدرات "ديلفري" بالتجمع

السبت، 27 أغسطس 2022 04:00 ص

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش في الصف

الجمعة، 26 أغسطس 2022 02:01 م

10 ضربات أمنية × أسبوع.. الداخلية تنفذ حملات موسعة لملاحقة الجرائم.. إحباط محاولة اختطاف الأشخاص وضبط عدد من المستريحين.. التصدى لجرائم الاتجار وتصنيع المخدرات.. استهدفت الأسلحة النارية غير المرخصة وورش التصنيع

الجمعة، 26 أغسطس 2022 01:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة