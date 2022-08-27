دولاب ممنوعات متحرك.. ضبط أقراص مخدرة داخل سيارة في القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط كمية من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر والمهربة جمركياً، بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال إستقلاله إحدى السيارات "ملك شقيقه" ، وعُثر بداخلها على (كمية من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية بإجمالى عدد "23528 قرص – 150 أمبول" وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.