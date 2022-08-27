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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في سرقة شقة بالهرم

السبت، 27 أغسطس 2022 11:27 ص
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في سرقة شقة بالهرم محكمة - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في  سرقة شقة بمنطقة الهرم، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد محاولة أحد الأشخاص سرقة شقة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاطلا حاول سرقة شقة، إلا أن المقيمين بالشقة اكتشفوا أمره وتمكنوا من ملاحقته وضبطه، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
 
 

جرائم السرقة

أمن الجيزة

النيابة العامة

الهرم



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