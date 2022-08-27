حبس ربة منزل تم ضبطها وبحوزتها 6 قطع فرش حشيش بقصد الاتجار فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بقسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، حبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب ضبطها بدائرة القسم وبحوزتها 6 فرش من مخدر الحشيش وذلك قبل ترويجها على العملاء بدائرة القسم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام ربة منزل بالإتجار بالمواد المخدرة متخذه من قسم شرطة جرجا مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامى.

وعلى الفور وبعرض المعلومات على اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تشكيل فريق بحث وتقنين الإجراءات وضبط المتحرى عنها متلبسة بالحرز والحيازة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى فرغل مفتش المباحث والرائد محمد حماد رئيس مباحث القسم والنقيب أحمد الصاوى معاون اول مباحث القسم والنقيب أحمد العش معاون المباحث وتم استهداف المتحرى عنها بمدينة جرجا وبحوزته 6 فرش لمخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى وأدوات الوزن والتقطيع.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة لديها تاريخ إجرامى هي وعائلتها ولهما نشاط معروف في تجارة الواد المخدرة بدائرة قسم شرطة جرجا ولها معلومات جنائية.

وبمواجهة المتهمة بما توصلت إليه التحريات وأسفرت عنه عملية الضبط اعترفت بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء والمبالغ المالية من حصيلة البيع تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق .