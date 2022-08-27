جامعة جنوب الوادى تحدد مواعيد الكشف الطبى على طلاب الجامعة الأهلية

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، مواعيد الكشف الطبي لطلاب الجامعة الأهلية للعام الجامعي 2022- 2023 بكليات الطب البشرى والعلاج الطبيعى والحاسبات والمعلومات.

وقال رئيس الجامعة، إن الكشف الطبي يبدأ الساعة 9 صباحاً بمقر المستشفى الطلابي بقنا، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة، مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي، مع الالتزام التام بارتداء الكمامة وإتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار غرباوي، إلي أنه تحدد يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022 موعداً لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشرى، ويوم الخميس 13 أكتوبر لطلاب كلية العلاج الطبيعى، ويوم السبت 15 أكتوبر لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات.

