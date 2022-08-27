جارديان: 4 وفود أجنبية تزور تايوان بعد نانسي بيلوسي فى تحد صارخ للصين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تحت عنوان "تأثير بيلوسى: الوفود الأجنبية تصطف في طابور لزيارة تايوان في تحد للصين"، إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى لتايوان، شجعت الوفود الأجنبية على زيارة تايبيه، حيث ذهبت وفود من الولايات المتحدة واليابان وليتوانيا، بينما تستعد دول أخرى لإرسال مسئوليها.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، هبطت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في مطار سونجشان التايواني. لم يُعلن عن الزيارة مسبقا، ولم تجتذب سوى جزءًا صغيرًا من الضجة التي استقبلت الطائرة التي تقل نانسي بيلوسي قبل ثلاثة أسابيع ، ولكن تم بثها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون. وأثناء السفر بمفردها ، صعدت السناتور مارشا بلاكبيرن على المدرج المظلم حيث قابلها مسئول في وزارة الخارجية ، وسرعان ما تحركوا داخل المبنى.

وكتب بلاكبيرن على موقع تويتر: "لقد هبطت للتو في تايوان لإرسال رسالة إلى بكين - لن نتعرض للتنمر".

وكانت زيارة بلاكبيرن المنفردة رابع وفد إلى تايوان منذ زيارة بيلوسي التاريخية ، بعد أيام قليلة من زيارة حاكم ولاية إنديانا إريك هولكومب ووفد ياباني متعدد الأحزاب ، وبعد أسابيع فقط من وفد من ليتوانيا مكون من 11 عضوًا.

وقبل وقت قصير من وصوله ، غرد كيجي فورويا ، عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان ،: "الاستفزازات العسكرية الصينية وغيرها من السلوكيات تشكل خطرًا على السلام والأمن ليس فقط في تايوان ، ولكن في شرق آسيا ككل".

وأبقى تدفق الشخصيات الأجنبية البارزة التي تزور تايوان الانتباه في الجزيرة في أعقاب رحلة بيلوسي واستمرت في إثارة الانتقادات اللاذعة من بكين. وقد رحبت حكومة تايوان بهم جميعًا ، ممتنة للدعم والتضامن الدوليين ضد تهديدات الحكومة الصينية بضمها بالقوة.