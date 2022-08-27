اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعليم الدقهلية: لا شكاوى بامتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان

السبت، 27 أغسطس 2022 06:21 م
تعليم الدقهلية: لا شكاوى بامتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة دور ثان طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة، بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى محافظة الدقهلية، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (علوم ـ رياضيات) مادة الكيمياء، وأدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا.

وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل غرفة العمليات المركزية بالمديرية مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وانتظام دخول الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية للحفاظ على الطلاب.

وأضاف عبدالرؤوف أن امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من نقل كراسات الامتحان من مركز توزيع الأسئلة إلى اللجان الامتحانية، ووصولها للطلاب في الموعد المحدد للامتحان.

وصرح وكيل تعليم الدقهلية، أن أجواء الامتحان سارت خلال اليوم بشكل جيد، ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، سيؤدون امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، غدًا الأحد.


الثانوية العامة

امتحانات الدور الثاني

الشعبية العلمية

الشعبة الادبية

وكيل وزارة التعليم

الدقهلية



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