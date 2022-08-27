تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات في المنوفية والفليوبية خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى (المنوفية – القليوبية).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا ("شركة للأسمدة والمبيدات – وحدة جرش وخلط أعلاف – محل أعلاف"، وجميعها بدون ترخيص في نطاق محافظة المنوفية (بمضبوطات بلغت (14 طن مواد خام وأعلاف حيوانية متنوعة – 400 عبوة لمبيدات ومخصبات زراعية متنوعة وضبط قضية (مصنع لتصنيع منتجات الدواجن بنطاق محافظة القليوبية) بمضبوطات بلغت (11٫316 طن هياكل دواجن مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى)

وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (6) قضايا (الصرف المباشر عليها – إلقاء المخلفات) بنطاق مديرية أمن المنوفية.

وفى مجال حماية البيئة تم ضبط عدد (5) قضايا ("كسارة بلاستيك – محل بيع زيوت وشحوم – شركة للمواسير – مخزن تشوين فحم – شركة لصناعة المواسير" بنطاق محافظة المنوفية) وذلك لوجود مخالفات بيئية أبرزها (عدم "وجود سجل الحالة البيئية – سجل مزاولة النشاط – إرتداء العاملين لمهمات الوقاية – التخلص الآمن من المخلفات الخطرة – وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة – تقديم ما يفيد التخلص الآمن من المخلفات الصلبة").