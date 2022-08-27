تحصين 105 آلاف فى الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ببنى سويف

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والذي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة

وبحسب التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطري، فقد وصل إجمالي للحيوانات التي تم تحصينها إلى 105 آلاف و505 رؤوس، منها: 93 ألفا و 55 من الأبقار، و10 آلاف و255 من الجاموس، و2195 من الأغنام والماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة في 14 يوليو الماضى، وحتى 25 الشهر الجاري، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري، قد أتمت استعداداتها قبل انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات،والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.