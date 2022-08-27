تحرير 332 محضرا تموينييا فى حملات مكبرة بأشمون المنوفية

شن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون بقيادة أيمن الشرقاوى مدير عام الإدارة، عدة حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بقرى مركز ومدينة أشمون خلال شهر أغسطس 2022.

أسفرت هذه الحملات عن تحرير 332 محضرا متنوعا منها تحرير 291 محضرا للمخابز، وتحرير 41 محضر جنحة أسواق عدم إعلان الاسعار - وحيازة سلع مجهولة المصدر - مزاولة نشاط بدون ترخيص - وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بإستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز.

وخلال الحملات التموينية على المخابز بأشمون فقد تم تحرير عدة مخالفات أسفرت عن تحرير 28 محضر مخالفة مواصفات، و63 محضر مخالفة نقص وزن، 66 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و 74محضر عدم نظافة أدوات العجين، و 26 محضر إستيلاء على 67شيكارة دقيق بلدى مدعم، وتحرير 21 محضر مخالفة عدم إعطاء بون الصرف، وتحرير 13مخالفة أخرى متنوعة .

من جانبة أكد النمر أن الحملات على الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام .