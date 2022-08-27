تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفلة وإلقائها بجوار مصرف في الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفلة "روجينا"، بعد العثور على جثتها ملقاة بجوار مصرف قرية تلبنت بزمام مركز أجا، وتبين أن وراء الواقعة والدتها، بالاشتراك مع 5 آخرين، لجلسة الإثنين المقبل لسماع المرافعة.

وتقدم دفاع أحد المتهمين بطلب لتأجيل نظر القضية، لمروره بوعكة صحية والاطلاع على الأوراق، كما لم يحضر دفاع 3 متهمين آخرين، وقررت المحكمة ندب محامين للدفاع عنهم، وقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفلة مقتولة وبها إصابات ظاهرية، بزمام قرية تلبنت دائرة مركز أجا.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ حوالي 5 سنوات، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

ولأهمية الواقعة تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموضها، برئاسة المقدم كريم عبد الرازق، رئيس مباحث أجا، توصلت جهوده إلى أن وراء الجريمة 6 متهمين مقيمين بمحافظة الجيزة، من بينهم والدة الطفلة، بسبب علاقة محرمة جمعتهم.

وكشفت التحقيقات أن الأم تدعى "ش.ا."، واتفقت مع صديقتها وتدعى "هـ.ا.“، و عشيقهما ”م.ف."، وزوجته “ك.س.”، و"بلال ع.ا."، و"سماح إ. ا."، على التخلص من الطفلة، حيث ارتبطت الأم وصديقتها بعلاقة محرمة مع المتهم بعلم زوجته ورغبتها، ومارسوا علاقة جماعية فيما بينهم، وشاهدتهم الطفلة أكثر من مرة، وكانت تقلد فعلتهم، ما دفعهم لتعذيبها على مدار شهرين وحرقها في أماكن متفرقة بجسدها، وحبسها في الدولاب بغرفة بمفردها بغرض إسكاتها، حتى قرروا التخلص منها خشية افتضاح أمرهم.

ودبر المتهمون حيلة ووضعوها داخل صندوق سيارة قاموا بسرقتها، وأغلقوه عليها لمدة 6 ساعات حتى تختنق، إلا أنها ظلت تصارع الحياة وتستغيث، فتركوها مرة أخرى لمدة يوم ونصف حتي فارقت الحياة، وتيبس جسدها، بإلقائها على المصرف.

كما تبين أن المتهمين تخصصوا في سرقة السيارات عن طريق تطبيقات الإنترنت، واستدراج قائدها وسرقة سيارته، وتم ضبطهم بالتنسيق بين مديريتي أمن الدقهلية والجيزة، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.