كتب محمد جمال

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم السبت، مرسوما رئاسيا يتيح لمواطنى دونيتسك ولوجانسك وكذلك شعب أوكرانيا بالإقامة في الأراضي الروسية إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى إمكانية العمل دون الحاجة لإصدار تصريح عمل.

وبحسب سكاى نيوز ، يقضى القرار الذى نشرته بوابة حكومية روسية بصرف معاشات شهرية قدرها 10 آلاف روبل (170 دولارا) لمن اضطروا إلى مغادرة أراضي أوكرانيا منذ يوم 18 فبراير.

ويستحق ذوو الاحتياجات الخاصة أيضا نفس الدعم الشهرى، بينما تستحق الحوامل مبلغا ماليا لمرة واحدة.