بريطانيا: روسيا زادت من حدة هجماتها في شرق أوكرانيا خلال الأيام الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت أن روسيا زادت من حدة هجماتها في شرق أوكرانيا على مدى الخمسة أيام الماضية.

وذكرت الوزارة - وفقا لآخر تحديث استخباراتي لها بشأن الوضع في أوكرانيا، أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن "قتالا محتدما" يدور بالقرب من بلدتي "سيفرسك" و"باخموت" في منطقة دونيتسك.

وأضافت أن "مليشيات انفصالية موالية لروسيا أحرزت بعض التقدم باتجاه قرية "/بيسكي/ القريبة من مطار دونيتسك"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من ذلك فإن روسيا تمكنت، بشكل إجمالي، من تحقيق مكاسب إقليمية ضئيلة فقط".

وتابعت الوزارة: "هناك احتمال واقعي بأن روسيا زادت من جهودها في الدونباس في محاولة لجر وحدات أوكرانية إضافية في ظل تكهنات بتخطيط أوكرانيا لهجوم مضاد كبير".