بريطانيا: روسيا زادت من حدة هجماتها في شرق أوكرانيا خلال الأيام الماضية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت أن روسيا زادت من حدة هجماتها في شرق أوكرانيا على مدى الخمسة أيام الماضية.
وذكرت الوزارة - وفقا لآخر تحديث استخباراتي لها بشأن الوضع في أوكرانيا، أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن "قتالا محتدما" يدور بالقرب من بلدتي "سيفرسك" و"باخموت" في منطقة دونيتسك.
وأضافت أن "مليشيات انفصالية موالية لروسيا أحرزت بعض التقدم باتجاه قرية "/بيسكي/ القريبة من مطار دونيتسك"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من ذلك فإن روسيا تمكنت، بشكل إجمالي، من تحقيق مكاسب إقليمية ضئيلة فقط".
وتابعت الوزارة: "هناك احتمال واقعي بأن روسيا زادت من جهودها في الدونباس في محاولة لجر وحدات أوكرانية إضافية في ظل تكهنات بتخطيط أوكرانيا لهجوم مضاد كبير".
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