بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي للتعاقد مع أوائل الجامعة

الإسكندرية أسماء على بدر

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، برتوكول التعاون المشترك للتعاقد مع الكوادر المتميزة من أوائل خريجي جامعة الإسكندرية للعمل بشركة صرف صحي إسكندرية.

وأشار الدكتور قنصوه، أن البرتوكول يهدف إلى إتاحة فرص التوظيف لأوائل خريجي جامعة الإسكندرية بكليات الهندسة والتجارة والحقوق والعلوم والآداب خلال الخمس سنوات الأخيرة فى كافة المجالات والتخصصات وفقاً للاحتياجات الفعلية وخطة العمالة السنوية لشركة صرف صحى الإسكندرية بمختلف القطاعات وكلا حسب تخصصه.

كما أشار المهندس نافع إلى أن البروتوكول يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكوادر المتميزة للتعامل مع أحدث التكنولوجيات، وأضاف أنه تم الإتفاق أيضاً على منح العاملين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية إمكانية الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه بأسعار مخفضة، كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل بكل قطاع بشركة الصرف الصحى بالاسكندرية، وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية لتحديد الإحتياجات والنهوض بأداء تلك القطاعات وفقاً لطبيعة عملها.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.