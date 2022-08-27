بدء أعمال تطوير وتركيب 500 متر بلاط إنترلوك فى السوق السياحى بإسنا

وتم البدء فى أكبر خطة تطوير لسوق قيسارية إسنا، وذلك تحت إشراف المهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، وأحمد الصاوى وعبد الله الخطيب، وبتعليمات من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتطوير المنطقة الواقعة من بداية سوق القيسارية بإسنا وحتى مدخل معبد خنوم بالمدينة، وذلك عبر تركيب بلاط إنترلوك بطول 500 متر، بمشاركة عدد من العمال لظهور السوق بأجمل مشاهدة أمام الضيوف.

وعلى بعد خطوات من معبد خنوم، تشهد مدينة إسنا العمل فى أبرز المشروعات القومية لخدمة حركة السياحة ودعم العاملين بها جنوب عاصمة السياحة العالمية، وهو مشروع "اكتشاف أصول إسنا التراثية والتاريخية" الذي انطلق على مدار السنوات الماضية لإحياء التراث التاريخى والأثرى القديم داخل مدينة إسنا التراثية، التي كانت مملكة التجارة فى السنوات الماضية، حسبما يقول عمر فخري الكوتري مفتش بمنطقة آثار إسنا الإسلامية.

ويضف عمر فخرى الكوترى لـ"اليوم السابع"، أن مشروع تطوير السوق السياحى "قيسارية إسنا التاريخية" والتى تضم حوالى 105 محلات تم تطويرها بصورة مميزة خلال الفترة الماضية وظهرت فى أبهى صورها، عبر تعاون مثمر بين وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السياحة والآثار، حيث تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للوزارة حيث يعمل في مصر العديد من البعثات الأثرية الأمريكية في مجال التنقيب والترميم الأثري، بالإضافة إلى معهد بيت شيكاغو في الأقصر ومعهد البحوث الأمريكية بالقاهرة.



أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى السوق السياحى



تركيب بلاط الانترلوك فى السوق السياحى



تطوير السوق السياحي بمدينة إسنا



عمليات تطوير السوق السياحى بإسنا



قيادات إسنا خلال متابعة تطوير السوق السياحى





