النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول حريق شقة سكنية فى الوراق

كتب أحمد إسماعيل

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق شقة سكنية بالوراق، كما طلبت تقرير الأدلة الجنائية، بشأن فحص آثار الحريق.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالوراق، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الوراق ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.