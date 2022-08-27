اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لشقيقين ووالدهم لإحداثهم عاهة مستديمة لجارهم بمشاجرة بالخانكة

السبت، 27 أغسطس 2022 02:08 م
المشدد 3 سنوات لشقيقين ووالدهم لإحداثهم عاهة مستديمة لجارهم بمشاجرة بالخانكة حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد أبو دنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جوزيف سمير بطرس، وحامد عبد الحميد جمال، وأمانة سر محمود سامي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لشقيقين ووالدهم، لاتهامهم بإحداث عاهة لجارهم خلال مشاجرة نشبت بينهم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17022 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3077 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سعيد س ص"، 28 سنة، "صلاح س ص"، 27 سنة، ووالدهم "س ص ر"، 54 سنة، مقيمين دائرة مركز شرطة الخانكة، تعدوا بالضرب على جارهم، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، وأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير والتي تخلف عنها إحداث عاهة له بذراعه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة الخانكة، بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، تعدى خلالها 3 أشخاص على الطرف الثاني بالضرب وإحداث إصابته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وتحويل المصاب للمستشفى، التي أكدت إصابته بذراعه والتي تخلف عنها عاهة مستديمة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

 

 
 
 
 

 


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