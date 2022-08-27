المجلس التصديرى للطباعة والتغليف يطلق دورات تدريبية لتأهيل الشركات للتصدير

كتب - إسلام سعيد

يعتزم المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية للشركات بدءا من سبتمبر 2022، لزيادة قدرات الشركات على التصدير والتعامل مع متغيرات الأسواق، وذلك بمشاركة الخبراء المتخصصين في المجالات التي يشملها التدريب.

وأعلن المجلس التصديري للطباعة في بيان له اليوم، أنه تم فتح الاشتراك في الدورات التدريبية للشركات من خلال المجلس، ومتاح الاشتراك حتى 20 فرد في كل محاضرة، مشيرا إلى تدريب الشركات على الجاهزية للتصدير، والتخطيط الاستراتيجي للتوسع في الأسواق الخارجية والتعامل الدقيق مع الأزمات التي يمكن أن تواجه الشركات.

وأكد المجلس التصديري، أن جاهزية الشركات للتصدير وتوسيع عدد الشركات المصدرة يعتبر ضمن خطة المجلس التصديري في الفترة الحالية، والتي يجرى العمل عليها بالتوازي مع رؤية المجلس للنهوض بصادرات القطاع والتي ارتفعت بنسبة 37 % خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 614.6 مليون دولار مقابل 449.4 مليون دولار.

واختتم المجلس، أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف جهود القطاع التصديري والحكومة للخروج من الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن القيادة الجديدة لوزارة التجارة والصناعة يجرى التعويل عليها لتنسيق العمل المشترك مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بملف التصنيع والتصدير من أجل حل العوائق التي تواجه المصانع والشركات المصدرة والتي منها ارتفاع خامات الإنتاج و صعوبة فتح الاعتمادات المستندية و الصعوبات في الحصول على الرخص للمنشآت و الاشتراك في المعارض.