اليوم السابع
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المباحث تعاين آثار حريق مخلفات داخل محطة كهرباء حلوان

السبت، 27 أغسطس 2022 12:44 م
المباحث تعاين آثار حريق مخلفات داخل محطة كهرباء حلوان الحماية المدنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، معاينة لآثار حريق اشتعل بكميات كبيرة من المخلفات داخل مبني في محطة كهرباء حلوان بجوار الطريق الدائري الأوسطي، لإعداد تقرير يتضمن وجود خسائر أو تلفيات في المبنى من عدمه، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال العاملين بالمحطة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية.

وتمت السيطرة على الحريق، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماده دون إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا باندلاع حريق داخل محطة كهرباء حلوان، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


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