القوى العاملة تحذر الراغبين فى العمل بالخارج من إعلانات وظائف وهمية

كتبت آية دعبس

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج، من إعلانات الوظائف الوهمية التى تعلن عنها مواقع وصفحات تواصل اجتماعي، ونبهت فى بيان لها اليوم السبت المواطنين، من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها، والالتزام بتحرى الدقة، والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية، عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالى المنتشرة حول بلدان العالم.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، تلقت خطابًا رسميًا من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية في دولة الإمارات الشقيقة بشأن العديد من الاستفسارات، على البريد الالكترونى، للاستعلام، والاستفسار عن صحة عروض عمل لبعض المواطنين الذين ذكرت أسماءهم، وأسماء الشركات التى تطلب عاملين، حيث تبين وهمية هذه العروض والشركات أيضا.

وأضاف مكتب التمثيل العمالى فى خطابه أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة تزايد إعلانات الوظائف الوهمية على الإنترنت ،ووسائل التواصل الاجتماعى ،والتى تحمل رواتب خيالية ،لاغراء الباحثين عن عمل ،ومطالبتهم بدفع مبالغ خيالية للحصول على تلك "الوظائف".