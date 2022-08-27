اليوم السابع
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الداخلية تضبط 202 قطعة سلاح و264 قضية مخدرات

السبت، 27 أغسطس 2022 12:27 م
الداخلية تضبط 202 قطعة سلاح و264 قضية مخدرات قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 202 قطعة سلاح نارى، 264 قضية مخدرات وتنفيذ 86114 حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 26 متهما لعدد 15 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7178 حكما قضائيا متنوعا.

سلاح نارى

سلاح

مخدرات

امن القليوبية



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