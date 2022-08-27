الداخلية تبدأ تشغيل خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية فى مول بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

استكمالاً لسعى وزارة الداخلية نحو الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للجماهير واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، تقرر بدء تشغيل وحدة إصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة "مميزة" بمركز تجارى بمحافظة الجيزة وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27/8/2022.

يأتى ذلك إستمراراً لخطوات تطوير منظومة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة "مميزة" والتى تم إطلاقها بوحدة إصدار صحف الحالة الجنائية بمركز تجارى بمحافظة القاهرة ، وكذا (المركز الرئيسى بالعباسية لإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة بخدمتى "العادى - والمميز") كخدمة اختيارية.. خلال شهر يونيو الماضى.