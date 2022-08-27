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الجيش الأوكراني يعلن قتل 46 ألفا و500 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية

السبت، 27 أغسطس 2022 09:03 ص
الجيش الأوكراني يعلن قتل 46 ألفا و500 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية الحرب في أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 46 ألفا و500 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم السبت الموافق 27 أغسطس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 25 فبراير وحتى 27 أغسطس، بلغ حوالي 46 ألفا و500 جندي".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1939 دبابة و4254 مركبة مدرعة و1045 من النظم المدفعية و274 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و202 مروحية و15 سفينة و3165 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 99 وحدة من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

 


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