اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت، 27 أغسطس 2022 02:00 ص
الجزائر تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لقاج كوفيد-19 - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت الجزائر، الجمعة انخفاضا جديدًا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 42 إصابة، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي حالة وفاة خلال الـ42 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و145 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 181 ألفا و735 شخصا، كما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 6 آلاف و878 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.


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