التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها غرقا بترعة نجع حمادى في سوهاج

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوفاة طفلة غرقا بإحدى الترع دائرة المركز، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بغرق الطفلة منال ا ع 9 سنة تلميذه وتقيم بذات الناحية ولها محل إقامة أخر السويس" وتم إنتشال الجثة " وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

وبسؤال والدها المدعو أحمد ع م 33 سنة عامل، وجدتها لوالدها أنعام ا ع ع 65 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية ولهما محل إقامة آخر السويس أفادا بأنه أثناء لهو المذكورة علي حافة الترعة المشار إليها بذات الناحية إنزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه لغرقها ووفاتها ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

وبسؤال والدتها المدعوة شيماء ف م ا 35 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز طما بمضمون ما تقدم، وأضافت بأن نجلتها المذكورة تقيم طرف والدها ونفت الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.