اليوم السابع
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التخطيط: 2 مليون مواطن مستفيد من البرنامج القومي للإسكان

السبت، 27 أغسطس 2022 12:00 ص
التخطيط: 2 مليون مواطن مستفيد من البرنامج القومي للإسكان الإسكان الاجتماعى
كتبت أسماء أمين

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انتهت الحكومة من تنفيذ 593 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 120 مليار جنيه، ويستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن من خلال البرنامج القومى للإسكان، بحيث تم الانتهاء من تنفيذ 501 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي و 50.9 ألف وحدة بمشروع "دار مصر"و  26 ألف وحدة بمشروع "سكن مصر" و8 آلاف وحدة بمشروع "جنة" و7 آلاف وحدة بالإسكان المتميز، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
ووجهت الدولة المصرية استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال الـ8 سنوات الماضية، وبمعدل نمو بلغ 508%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي)، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع، من حوالي 19 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 180 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 847%.
 
وتصل حجم الاستثمارات الكُلية المُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية  294.2 مليار جنيه، بنسبة 21% من إجمالي خطة 2023/2022، بحيث تناهز الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الأنشطة العقارية 53.7%  بقيمة تصل الى 157.9 مليار جنيه) مُقابل نحو 35.1% للمياه والصرف الصحي (103.4 مليار جنيه)، و11.2% لأعمال التشييد والبناء (32.9 مليار جنيه).
 
 

البرنامج القومى للاسكان

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