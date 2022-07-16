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التخطيط: 63 مليار جنيه تكلفة تطوير 322 منطقة غير آمنة

السبت، 16 يوليه 2022 12:00 ص
التخطيط: 63 مليار جنيه تكلفة تطوير 322 منطقة غير آمنة صورة ارشيفية ـ مشروعات تطوير العشوائيات
كتبت أسماء أمين

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عملت الدولة المصرية على تحسين معيشة المواطنين خلال الـ 8 سنوات الماضية، من خلال توفير السكن اللائق للمواطنين  والتي يأتى على رأسها البرنامج القومي للإسكان حيث تم الانتهاء من تنفيذ 593 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تبلغ 120 مليار جنيه، ويستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطوير العشوائيات حيث تم تطوير 322 منطقة غير آمنة، بإجمالي 207.9 ألف وحدة، من إجمالي عدد المناطق غير الآمنة، التي يبلغ عددها 357 منطقة بـ 25 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 1.2  مليون مستفيدًا، و تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير كافة المناطق غير الآمنة، حوالي 63 مليار جنيه (يشمل ذلك تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأرض)، كما تم تطوير 58 منطقة غير مخططة، بـمساحة 4595 فداناً، لخدمة حوالى 460 ألف أسرة، ويجري تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فداناً، وتخدم حوالي مليون أسرة، كما يبلغ إجمالى مساحة المناطق غير المخططة، حوالي  152 ألف فدان، وتصل تكلفة رفع كفاءة البنية الأساسية بها إلى حوالي 318 مليار جنيه، علاوة على تطوير 20 سوقاً يشمل 3033 وحدة، بينما يجري تطوير 20 سوقاً يشمل 3171 وحدة، ويصل إجمالي عدد الأسواق العشوائية إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه


وحول أهم النتائج الاستراتيجية في قطاع الإسكان أشار التقرير إلى انخفاض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 35 %، وبلغت كمية المياه المُنتجة من خلال شركات المياه بمحافظات الجمهورية نحو 25.5 مليون م3/يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 16 ألف كم، كما بلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و644 محطة رافع، وبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي 446 محطة، و3138 محطة رفع، بإجمالي أطوال شبكات 53 ألف كم، إلى جانب ارتفاع نسبة التغطية بالصرف الصحي في القرى من 12% إلى 40%، كما بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لمحطات تحلية مياه البحر بنحو 917 ألف م3/يوم على مستوى الجمهورية.


المناطق غير الأمنه

العشوائيات

الاسكان

البرنامج القومى للاسكان الاجتماعى

وزارة التخطيط

اخبار الاقتصاد



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