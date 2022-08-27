التحفظ على مخزن به عدد من القطع يشتبه فى أثريتها بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تحفظ ضباط مباحث السياحة والآثار بالمنيا، على مخزن يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية، التي يشتبه في أثريتها بإحدى قرى مركز المنيا. تم التحفظ على المضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من رئيس مباحث السياحة والآثار، يفيد بحيازة شخص لعدد كبير من القطع التى يشتبه فى أثريتها للاتجار بها، داخل مخزن بإحدى الفيلات المتنازع عليها مع المالك.

وانتقل رجال الشرطة والآثار على الفور إلى مكان الواقعة، وبتقنين الإجراءات أمرت النيابة العامة بالتفتيش، وتم ضبط عدد كبير من القطع الأثرية يشتبه في أثريتها دخل هذه الفيلا، حيث يجري حصرها وعرضها على النيابة العامة لتشكيل لجنة من أثار مصر الوسطى لفحصها، والتعرف على أثريتها من عدمه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.