اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 08:48 ص
أكرم القصاص
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البنتاجون يتعاقد مع Raytheon لتصنيع أنظمة دفاع جوى لأوكرانيا بقيمة 182 مليون دولار

السبت، 27 أغسطس 2022 08:00 ص
البنتاجون يتعاقد مع Raytheon لتصنيع أنظمة دفاع جوى لأوكرانيا بقيمة 182 مليون دولار الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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عقدت وزارة الدفاع الأمريكية صفقة مع شركة Raytheon لتصنيع أنظمة NASAMS للدفاع الجوي بقيمة 182 مليون دولار، لصالح أوكرانيا.

وأشار البنتاجون في بيان له الجمعة، إلى أن تصنيع المنظومة سينتهي في موعد أقصاه الـ23 من أغسطس 2024.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، سيتم تقديمها على مراحل.

وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن المساعدات ستقدم بعد توقيع العقود بين البنتاغون ومنتجي الأسلحة، وليس من احتياطي الترسانات الأمريكية.

وتتضمن حزمة المساعدات 6 أنظمة للدفاع الجوي من نوع NASAMS.


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