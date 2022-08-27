إصابة 6 أشخاص في اصطدام ميكروباص بالرصيف أسفل كوبرى طما العلوى بسوهاج



كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع مصادمة لسيارة بالرصيف ووجود مصابين. تم نقل المصابين للمستشفى وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بإصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل الكوبرى العلوى بمدينة طما على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج.



نتج عن الحادث إصابة عبد العال . ص. ع 26 بإشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبد الرحمن .م . ع ٥ بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وأحمد . إ 25 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبسملة . م . ع 18 بإشتباه كسر بالساق اليسرى، ونورا .م . ع 10 سنوات بإشتباه ما بعد الارتجاج، وريتاج . م 9 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى طما المركزى لتلقى العلاج وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.