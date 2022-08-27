اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 10:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص في اصطدام ميكروباص بالرصيف أسفل كوبرى طما العلوى بسوهاج

السبت، 27 أغسطس 2022 10:18 ص
إصابة 6 أشخاص في اصطدام ميكروباص بالرصيف أسفل كوبرى طما العلوى بسوهاج حادث - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الطريق الزراعى سوهاج أسيوط في مدخل طما، بجوار الكوبرى العلوى، اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل الكوبرى العلوى، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة، تم نقلهم جميعا للمستشفى.


كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع مصادمة لسيارة بالرصيف ووجود مصابين. تم نقل المصابين للمستشفى وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.


وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بإصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أسفل الكوبرى العلوى بمدينة طما على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج.


نتج عن الحادث إصابة عبد العال . ص. ع 26 بإشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبد الرحمن .م . ع ٥ بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وأحمد . إ  25 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبسملة . م . ع  18 بإشتباه كسر بالساق اليسرى، ونورا .م . ع 10 سنوات بإشتباه ما بعد الارتجاج، وريتاج . م  9 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.


تم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى طما المركزى لتلقى العلاج وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 
 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

مدير امن سوهاج

حادث مرورى

اخبار الحوادث

حوادث سوهاج

كوبرى طما

الطريق الزراعى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة