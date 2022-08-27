إصابة 3 من الكوماندوز الهولندى فى إطلاق نار أمام فندقهم بالولايات المتحدة

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن وزارة دفاع هولندا إعلانها إصابة 3 من قوات الكوماندوز التابعة لها المشاركين بتدريبات بالولايات المتحدة بإطلاق نار أمام فندقهم في إنديانابوليس، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

يذكرأن، انحرفت شاحنة في هولندا وصدمت مجموعة من الأشخاص كانوا يقيمون حفل شواء على جانب الطريق في إحدى القرى مساء السبت، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.

وذكرت إليان ماستويك المتحدثة باسم الشرطة، لمحطة "راينموند" المحلية أن أكثر من شخصين قتلا لكنها قالت إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد.

وقالت محطة "إن أو إس" الهولندية إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في سبب انحراف الشاحنة عن الطريق في قرية نيو-بييرلاند جنوب روتردام.