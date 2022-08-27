إزالة 23 حالة تعدى على أملاك الدولة بكفر البطيخ في دمياط

دمياط معتز الشربيني

تمكنت الأجهزة المختصة بدمياط من إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 3810 م٢، تابعة لولاية الإصلاح الزراعى والصرف بمركز كفر البطيخ، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم فى مستهل الاسبوع الثالث من إنطلاق الموجة ال20 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى تستمر على ثلاث مراحل ..

وفى السياق ذاته،، أشارت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إزالة 183 حالة تعدى بمساحة 28568 م٢ وذلك منذ بداية المرحلة الأولى من الموجة ال20،، لافتة الى أنه تم التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف تنفيذه لاسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية..

كما أكدت " الدكتورة منال عوض" أن المحافظة تتعامل وبحسم مع أى مخالفات، مشددة على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة لمنع عودة التعديات عليها والتصدى لأى تعديات جديدة فى المهد.