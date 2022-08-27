أول صور من حريق مديرية التربية والتعليم بقنا بعد السيطرة عليه

قنا صابر سعيد

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، في ساعات أولي من صباح اليوم، علي حريق هائل نشب داخل مديرية التربية والتعليم بقنا، بسبب ماس كهربائي.

وينشر اليوم السابع، صورا من موقع الحريق للمديرية، حيث تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حريق داخل مبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، تم الدفع بقوات الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة، والسيطرة على الحريق، قبل امتداده.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة.



جانب من الحريق



حريق المديرية