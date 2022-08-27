"أوقاف الدقهلية" تبدأ الأسبوع الثقافي بمسجد السلاب في المنصورة

انطلقت مساء اليوم فعاليات الأسبوع الثقافى السادس بمسجد السلاب بالمنصورة والذى يعقد يوميا من السبت إلى الأربعاء، ومحاضر فيه نخبة من كبار علماء الأزهر والأوقاف.

وجاءت ندوة اليوم بعنوان حاجتنا إلى الدين وضرورة محاسبة النفس وكان فيها متحدثا، فضيلة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وقدم الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعه، على ما يقوم به من طفرة غير مسبوقة فى البرامج الدعوية على مستوى المجالات، بدء ببرامج الطفل الصيفى ومجالس الافتاء والمدارس القرآنية والمقارئ النموذجية والدروس المنهجية وبرامج النشاط الصيفى للطفل للواعظات وكذلك مقارئ النساء التى تعقد فى المساجد الكبرى

كما تحدث الدكتور حسين الشربينى محمد الشربينى أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنصورة، والذى اكد أن الدين فطرة فطر الله الخلق عليها قال تعالى فاقم وجهك الدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها.

كما بين الدكتور محمد حسين مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية، عن ضرورة محاسبة النفس ؛ فالنّفس فى بعض الأحيان قد تُوسوس للإنسان وتقنعه بارتكاب المعاصى وبذلك تعمل عمل الشيطان، ولكن عندما يعرف الإنسان بأنه كلّما اجتهد فى محاسبة نفسه استراح لاحقاً عند محاسبة الله له على أعماله لاستمرّ فى محاسبة نفسه على أى عمل تقوم به. قال تعالى فى سورة القيامة: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة)، وقال فى سورة الإسراء (اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً.وان محاسبة النفس فى الدنيا تريح المؤمن يوم القيامة. فيه امتثال لأمر الله تعالى. تبعد عن الغفلة، والاستمرار فى المعاصى، والذنوب. تعين المؤمن، وتساعده فى استدراك ما نقص من الفرائض، والنوافل.

كما اكد الشيخ حسين البطاوى. إمام وخطيب مسجد السلاب بالمنصورة أن الأصل فى الإنسان هو الإيمان بالله المعبر عنه بالفطرة، والتى يوحى أصلها اللغوى بأنه شيء خلق مع الإنسان وركب فيه، كما يركب سائر أعضائه، وأن الإنسان إنما يخرج عن مقتضى فطرته بمؤثرات خارجية من تربية وبيئة وتعليم.