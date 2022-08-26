5 أضرار تحدث للأم بسبب كثرة الإنجاب (إنفوجراف)

يؤثر كثرة الإنجاب بالسلب على صحة الأم، حيث يجعلها تشعر بالتعب والإرهاق طوال اليوم، ولا تجد وقتا للراحة والنوم، وغيرها من الأضرار التي تعود عليها والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لموقع" focusonthefamily"".



5 أضرار تحدث للأم بسبب كثرة الإنجاب

أضرار كثرة الإنجاب على الأم

الدخول في حالة من الاكتئاب

قد تشعر الأم بالكآبة والضيق، وهو شعور نفسى ينتج من كثرة المسؤليات الملقاة على عاتقها طوال اليوم بداية من رعاية أطفالها، وطهى الطعام وغيرها من الإلتزامات التى يجب عليها القيام بها وبالتالى تتسبب لها فى الشعور بالإكتئاب والضيق.

إهمال الاهتمام بالمظهر والعناية بالبشرة

كثرة الأعباء الملقاة على كاهل الأم بسبب إنجابها للكثير من الأطفال تجعلها لا تلتفت إلى نفسها ولا تعتنى بمظهرها الخارجى، وبشرتها، لأن وقتها ضائع في رعاية الأطفال، مما يجعلها تبدو وكأنها أكبر فى العمر.

إهمال الزوج

إهمال الزوج هو نتيجة متوقعة بسبب إنشغال الأم مع الأطفال طوال اليوم، لذلك لا تجد وقت للعناية بنفسها ولا بزوجها الذى يشعر بالضجر نتيجة الضوضاء والإزعاج الذى يسببه الأطفال طوال اليوم.

إهمال المنزل

إنشغال الأم طوال الوقت بالأطفال قد لا يجعلها تهتم بتنظيم وترتيب المنزل، الذى يتسبب الأطفال في إحداث الفوضى به بين الحين والأخر، مما يجعل المنزل في حالة فوضى طوال الوقت.

عدم القدرة على النوم

لا تجد الأم بطبيعة الحال الوقت للحصول على قسط من الراحة، والنوم، فهى في أغلب الوقت مستيقظة لتلبية حاجات أطفالها الصغار التي لا تنتهى، وكذلك تسببهم طوال الوقت للضوضاء بسبب لعبهم طوال اليوم.