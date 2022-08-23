الزراعة: 63 ألف طن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا حتى منتصف أغسطس

كتبت: أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الادارة المركزية للحجر الزراعى، عن أن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية، إلى دولة ليبيا هذا العام بلغت حوالى 63 ألفا و181 طنا، حتى منتصف أغسطس الماضى.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى، إنه فيما يخص صادرات الفلفل إلى دولة ليبيا هذا العام، تم تصدير 9 شحنات، ولم يصل أية اخطارات رسمية برفض أية شحنات حتى الآن، لافتا إلى أنه لم يتم فحص أو تصدير أى شحنات زراعية سواء فلفل أو غيره من منفذ السلوم إلى ليبيا للشركة المذكور اسمها في البيانات المنسوبة إلى السلطات الليبية والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعى، مما يؤكد أن هذه الشحنة المشار إليها لم يتم تصديرها بالطرق القانونية، حيث إنه لم يتم فحصها من الحجر الزراعى المصرى.

وبالنسبة لمحصول الجوافة، أشار العطار إلى أنه لم يتم تصدير أية شحنات لمحصول الجوافة إلى ليبيا، نهائيا منذ بداية هذا العام وحتى اليوم، لافتا إلى أن كل ما يثار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعى، حول رفض شحنات جوافة مصرية من قبل الحجر الزراعى بليبيا، ليس له أى أساس من الصحة.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري، أن حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ليبيا، متميزة، ولا تواجه أية عوائق، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال عام 2020 حوالى 61 ألفا و900 طن، وخلال عام 2021 بلغت حوالى 89 ألفا و795 طنا.

وأهابت الوزارة وسائل الإعلام، بضرورة تحرى الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، منعا لإثارة البلبة.