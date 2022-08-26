وزير الأوقاف: البرنامج الصيفى للطفل فرصة لتحصين أبنائنا من أى اختطاف فكرى

كتب ـ على عبد الرحمن – القليوبية إبراهيم سالم

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية، اليوم الجمعة، بمبنى محافظة القليوبية، بحضور الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية، وعدد من الأئمة وقيادات الدعوة بالمديرية.

وفي كلمته، هنأ وزير الأوقاف، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالعيد القومي للمحافظة، شاكرًا له دعوته الكريمة، مؤكدًا أن هناك تواصلا مستمرًا بين الوزارة والمحافظة على كافة المستويات، مؤكدًا أن البرنامج الصيفي للطفل فرصة لتحصين أبنائنا من الأطفال والنشء والشباب والطلائع من أى اختطاف فكري، كما يسهم في فهم صحيح الدين، فتعلم الطفل للقرآن الكريم يساعده على طلاقة القراءة والكتابة، ويمنحه القدرة على التعبير، فضلًا عن التربية الصحيحة على الآداب والأخلاق، وكان هارون الرشيد يقول لمعلم أبنائه أقرئهم القرآن تعذب ألسنتهم، كما يوجد بالمساجد الكبرى ركن للطفل به كتب مكتوبة بعناية من قبل المتخصصين وتشهد إقبالًا غير مسبوق من الأطفال على هذه المكتبات، منها 19 مكتبة بمساجد القليوبية.

وفي ختام اللقاء، تفقد وزير الأوقاف واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية 2 طن من لحوم الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة القليوبية، حيث أشاد محافظ القليوبية وجميع الحاضرين بجهود وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، وبمشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مثمنين عاليا التنفيذ المتميز لهذا المشروع.