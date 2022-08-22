مسجد الصحابة بشرم الشيخ ينظم رحلة إلى محمية رأس محمد لأطفال البرنامج الصيفى..صور

كتب ـ على عبد الرحمن

نظم مسجد الصحابة بشرم الشيخ رحلة ترفيهية إلى محمية رأس محمد للأطفال المتميزين المنتظمين فى البرنامج الصيفى للأطفال، وذلك فى إطار فعاليات البرنامج الصيفى للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهى التعليمى للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة فى بناء وتطوير شخصيته، وتدعيم إرادته وطاقته نحو النجاح والعيش بإيجابية فى الحياة وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه خلال الجولة أبدى الأطفال سعادتهم الكاملة، مشيدين بالبرنامج الصيفى للأطفال وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة الترفيهية التى أعدتها مديرية أوقاف جنوب سيناء.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن فعاليات البرنامج الصيفي للطفل مستمرة حتى يوم الخميس 29 سبتمبر مع تكثيف الفعاليات خلال هذه الفترة بما يحقق تعلم الطفل لأساسيات دينه و تحليه بجملة من الأخلاق والقيم والآداب العامة وحفظ أو مراجعة ما تيسر من القرآن الكريم والإلمام بجانب من سيرة نبينا (صلى الله عليه وسلم).



صورة تذكارية للأطفال أمام مسجد الصحابة



مسجد الصحابة بشرم الشيخ ينظم رحلة ترفيهية إلى محمية رأس محمد



مسجد الصحابة بشرم الشيخ ينظم رحلة ترفيهية إلى محمية رأس محمد



مسجد الصحابة بشرم الشيخ ينظم رحلة ترفيهية لمحمية رأس محمد