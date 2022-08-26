وزارة الزراعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يحتفلان بختام برنامج ابتكار

كتبت أسماء نصار

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، بختام مشروع الابتكار الزراعى المنفذ من قبل الوكالة بالشراكة مع الوزارة، بالتعاون مع عدد من الشركات العاملة فى مجال الابتكار الزراعي.

وأكد الدكتورعلاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمنسق الوطنى لمشروع زيادة دخل صغار المزارعين، أن الوزارة تحرص على دعم الشركات الناشئة فى مجال الرقمنة الزراعية، من خلال استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والتكنولوجيا الرقمية، ما يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 المحدثة ورؤية مصر 2030، وذلك فى إطار اهتمام ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار إلى أن التحول الرقمى يعد خطوة على طريق المستقبل لمواكبة مختلف التطورات فى مجال الزراعة، لافتا الى أن الزراعة تعتمد على العلم الحديث فى ادارة المحاصيل وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وإدارة المياه ومكافحة ومقاومة الآفات والأمراض وكذلك الثروه الحيوانيه والداجنه وانه فى ضوء ذلك تدعم الوزارة التطبيقات الرقمية المختلفة وأطلقت كارت الفلاح الذى يتم استخدامه لتسهيل التعاملات المالية للمزارعين والحصول على الخدمات والمستلزمات“.

وقالت "ميريام فرناندو" مدير مشروع الابتكار الزراعى فى جى آى زد مصر: "يعد استخدام التكنولوجيا الرقمية عاملاً رئيسياً فى تطوير قطاع الزراعة، لذلك يهدف برنامج ابتكار إلى تقديم عدد من الشركات الناشئة، التى يمكنها تحويل العديد من التحديات التى تواجه القطاع إلى نقاط انطلاق من خلال الحلول الرقمية المبتكرة والمستدامة."

كما أشاد ممثلو الشركات العاملة فى مجال الابتكار الزراعي، بأهمية هذا المشروع، والذى يهدف إلى تعزيز ودعم ريادة الأعمال فى مجال الزراعة الرقمية فى مصر، من خلال دعم رواد الأعمال الحاليين والمحتملين، حيث يعد البرنامج، بداية حقيقية للشركات الناشئة المشاركة فى مجال الزراعة الرقمية فى مصر، لتقديم أعمال أكثر ربحية وكفاءة وأمان وأكثر صداقة للبيئة والتى ستؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصاد".

وخلال حفل الختام تم استعراض مجموعة متميزة قدمها المشاركون فى البرنامج تشمل الزراعة الدقيقة والتصوير بالأقمار الصناعية وإدارة الصوبات الزراعية باستخدام طائرات مسيرة والأسواق الزراعية الإلكترونية.

وبلغ عدد المشاركين فى المسابقة 15 فريقا من العاملين فى قطاع الابتكار الزراعي، حيث شاركوا فى مجموعة من ورش العمل والتدريبات و جلسات إرشادية فردية لتطوير وتنمية خدماتهم ومنتجاتهم.

وفى ختام البرنامج تم الاعلان عن تتويج 3 شركات ناشئة بجائزة مالية قدرها 50,000 جنيه مصرى، فضلا عن تقديم الدعم الكامل وضمان استدامة المشاريع الفائزة، وتنظيم فعالية للتشبيك بين الشركات الناشئة ومجموعات وشركات المستثمرين المختلفة لتقديم الدعم لبناء القدرات وربطها بالسوق التجارى والتمويل.