الإرشاد الزراعى تنفذ خطة لترشيد استهلاك المياه فى زراعة الأرز ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد المهندس على سليمان مدير الإرشاد الزراعي ببورسعيد خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" ، أنه تم تنفيذ يوم حقل إرشادى عن محصول الأرز، وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه فى الأنشطة الزراعية من خلال إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، لافتا إلى أنه تم عقد يوم حقل مع مزارعى محصول الأرز بمنطقة الإستصلاح ضمن برنامج ترشيد المياه لمحصول الأرز بالقطاع الزراعى ببورسعيد لتذليل العقبات لإنجاح مشروع ترشيد إستخدام المياه .

وأكد أن المساحة المستهدف زراعاتها من الحقول الارشادية ضمن مشروع الترشيد ببورسعيد هى 250 فدان و12 قيراط والخدمة الإرشادية المجانية المقدمة لهذة الحقول هى التسوية بالليزر مجانا، مضيفا أنه تم المرور على الحقول الارشادية وتبين من خلال المتابعة أن الحالة العامة جيدة.

وفى ذات السياق أكد أنه تمت التوصيه عند اجراء الرى لا يتم صرف المياة مباشرة على أن يتم الرى على فترات متباعدة وبذلك يكون تم تنفيذ اولويات برنامج ترشيد المياه فى حقول الارز ببورسعيد .

ومن جانبه أكد سليمان أنه تم التنبيه علي اجراء الفحص الدورى للزراعات أولا بأول والإبلاغ الفوري عن وجود أي اصابة للحفاظ على إنتاجية محصول الأرز.