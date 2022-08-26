مقاومة المضادات الحيوية.. يتطلع العلماء إلى تسليح أجهزة المناعة لقتل البكتيريا المقاومة

كتبت إيناس البنا

لم يكن لدى أسلافنا مجاهر لتحديد الكائنات الدقيقة التي تهاجم الجسم وتسبب العدوى والحمى، لكننا نعلم الآن أن العدوى البكتيرية تشكل تهديدًا صحيًا عالميًا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات فيها.

ماذا يفعل الطبيب عندما تأتي مصاباً عدوى بكتيرية؟ العلاج - في أغلب الأحيان - هو إعطاء المضادات الحيوية.

لا يدرك بعض الناس أنه لا يجب عليهم وصف المضادات الحيوية بأنفسهم ، أو تغيير الأطباء بشكل متكرر - مما يتسبب في استخدام عشوائي للمضادات الحيوية، يمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر والمفرط للمضادات الحيوية بسهولة إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية لتقليل الفعالية العلاجية.

على مدى عقود، كان الباحثون يكافحون لتطوير عوامل ومناهج جديدة مضادة للبكتيريا لمكافحة مقاومة البكتيريا - وهو موضوع دائم في علاج العدوى البكتيرية.

وفقا لتقرير في مجلة "Cosmos Magazine"، كان لدى الباحثين الأستراليين فكرة يمكن تسميتها بالإلهام الحيوي ؛ والسلاح التالي ضد مقاومة المضادات الحيوية قد يتم الحصول عليها من داخل أنظمتنا المناعية.

أظهر الباحثون وفقا لموقع "timesnownews" أن فئة من البروتينات تسمى بروتينات ربط الجوانيلات يمكن التعرف على البكتيريا وتدميرها ، وكذلك تحفيز جهاز المناعة للتعرف عليهم، يمكن استخدام هذه البروتينات مع المضادات الحيوية لتدمير البكتيريا بشكل أفضل - أو في يوم من الأيام ، يمكن أن تصبح علاجات خاصة بهم.

قال باحث في كلية جون كيرتن للأبحاث الطبية تحت إشراف الجامعة الوطنية الاسترالية : كنا نبحث في نوع من الخلايا المناعية يسمى البلاعم وهو مثل المدافع عن الجسد، ووجدنا أنه عندما يتعرض هذا النوع من الخلايا المناعية للهجوم من قبل البكتيريا ، فإنها تنتج مجموعة من الجزيئات ، أو البروتينات ، التي تحدد مباشرة البكتيريا داخل الخلية

تشكل هذه البروتينات تهديدًا مزدوجًا: يمكنها تدمير البكتيريا ، كما أنها تسبب الالتهاب والاستجابات المناعية الأخرى ، حتى تتمكن أجسامنا من محاربة العدوى.

أظهر الباحثون في المختبر على الفئران أنه يمكنهم استهداف وتدمير سلالتين محددتين من البكتيريا ، دون الإضرار بالخلايا الأخرى، لقد اختبرناها على الحيوانات ونعلم أنها فعالة، و[نأمل] نتمكن في النهاية من المضي قدمًا في التجارب البشرية.