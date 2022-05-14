اليوم السابع
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النظام الغذائي الغني بالألياف يساعد في محاربة مقاومة المضادات الحيوية

السبت، 14 مايو 2022 12:00 م
النظام الغذائي الغني بالألياف يساعد في محاربة مقاومة المضادات الحيوية أدوية - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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أظهرت دراسة جديدة أن البالغين الأصحاء الذين يتناولون نظامًا غذائيًا متنوعًا يحتوي على ما لا يقل عن 8-10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا لديهم عدد أقل من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في أحشائهم.

تؤدي النتائج مباشرة إلى فكرة أن تعديل النظام الغذائي يمكن أن يكون سلاحًا جديدًا في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وهذا لا يتطلب تناول بعض الحمية الغريبة ، ولكن تناول نظام غذائي متنوع ، ومناسب بالألياف.

أظهرت الدراسة وفقا لموقع " sciencedaily"، أن تناول نظام غذائى متنوع يحتوي على الحبوب والفاصوليا والعدس والمكسرات وبعض الفواكه والخضروات يوميًا، يحتوي على عدد أقل من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في أحشائها.

تعد الميكروبات التي لها مقاومة للعديد من المضادات الحيوية الشائعة الاستخدام مثل التتراسيكلين مصدرًا مهمًا للمخاطر بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء العالم ، مع توقع واسع النطاق بأن مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) - المصطلح الذي يشير إلى البكتيريا والفيروسات و الفطريات المقاومة للمضادات الحيوية - من المرجح أن تتفاقم خلال العقود القادمة.

تعتمد مقاومة مضادات الميكروبات لدى البشر بشكل كبير في ميكروبيوم أمعائهم، حيث من المعروف أن الميكروبات تحمل استراتيجيات مشفرة وراثيًا للبقاء على قيد الحياة مع الاتصال بالمضادات الحيوية.

قالت عالمة الأحياء الجزيئية البحثية دانييل ليماي في خدمة البحوث الزراعية بوزارة الزراعة الأمريكية ، أن النتائج تؤدي مباشرة إلى فكرة أن تعديل النظام الغذائي يمكن أن يكون سلاحًا جديدًا في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

في الدراسة ، التي نُشرت في مجلة mBio ، وجد الباحثون أن تناول نظام غذائي بانتظام يحتوي على مستويات أعلى من الألياف ومستويات أقل من البروتين ، وخاصة من لحم البقر ولحم الخنزير ، كان مرتبطًا بشكل كبير بمستويات أقل من الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات (ARG) بين هؤلاء. ميكروبات الأمعاء.

أولئك الذين لديهم أدنى مستويات الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات في ميكروبيوم أمعائهم، لديهم أيضًا وفرة أكبر من الميكروبات اللاهوائية الصارمة، وهي بكتيريا لا تزدهر عند وجود الأكسجين وهي سمة مميزة للأمعاء الصحية مع انخفاض الالتهاب.

قال ليماي: " كل هذا يشير إلى أن ما نأكله قد يكون حلاً لتقليل مقاومة مضادات الميكروبات عن طريق تعديل ميكروبيوم الأمعاء".

 


ميكروبات الأمعاء

مقاومة مضادات الميكروبات

النظام الغذائي الغني بالألياف

مقاومة المضادات الحيوية


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