مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 12 رحلة طيران سياحية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع، حيث يتم تسهيل الإجراءات لهم لنقلهم للفنادق المختلفة.



وتبين حسب جداول اليوم الجمعة وصول 5 رحلات من المطارات التشيكية، و4 رحلات من إيطاليا، ورحلتين من المطارات الألمانية، ورحلة من هولندا ضمن الـ118 رحلة التي استقبلها المطار بداية من السبت الماضي.



وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية التي استقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتي اليوم الجمعة، وصول 118 رحلة من 11 دولة أوروبية علي رأسها السياحة التشيكية ، بواقع وصول 36 رحلة من المطارات التشيكية.



وأظهرت جداول رحلات الطيران زيادة في معدلات الرحلات الإيطالية بواقع 23 رحلة إيطالية خلال الأسبوع، وتبين حسب جداول الوصول وصول 4 رحلات داخلية، و3 بلجيكي، و4 رحلات من هولندا.



وتبين أن الوصول الألماني خلال الأسبوع 17 رحلة، والبولندي 21 رحلة و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا واخرى من المجر.





