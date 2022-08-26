مصرع فتاة وإصابة والدها في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت فتاة مصرعها، فيما أصيب والدها بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم على طريق سعود – بحر البقر، بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث على طريق سعود – بحر البقر، بدائرة مركز شرطة الحسينية، ما أسفر عن مصرع فتاة تُدعى ياسمين صبري عليوة، مُقيمة في قرية 3 بحر البقر التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، وإصابة والدها بكدمات وجروح وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد.



جرى نقل الأب المصاب إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما جرى نقل جثة الفتاة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.





