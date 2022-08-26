مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل في الغربية

لقى طفل في العقد الأول من عمره مصرعه غرقا في نهر النيل، بقرية كفر حسان بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، وذلك أثناء الاستحمام مع أصدقائه هربا من حرارة الجو، وتم انتشال الجثة بمساعدة الأهالي، بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري.
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود، بورد بلاغ يفيد غرق طفل في نهر النيل بقرية كفر حسان بدائرة المركز، على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتبين غرق طفل يدعى "عادل. ي. ا" يبلغ من العمر 11 سنة ومقيم بقرية كفر حسان بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية ، أثناء قيامه بالاستحمام مع أصدقائه هرباً من حرارة الجو، وتم انتشال جثمان الطفل ونقلها إلى المستشفى العام.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.
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لقى طفل في العقد الأول من عمره مصرعه غرقا في نهر النيل، بقرية كفر حسان بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، وذلك أثناء الاستحمام مع أصدقائه هربا من حرارة الجو، وتم انتشال الجثة بمساعدة الأهالي، بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري.
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