مصرع طفل صدمته سيارة فى قرية المراشدة بقنا

قنا- صابر سعيد

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، بعدما صدمته سيارة نقل ثقيل بمنطقة المنشية في قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة نقل ثقيل بقرية المراشدة في مركز الوقف.

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع مالك.ح، 3 أعوام، صدمته سيارة نقل ثقيل أثناء لهوه أمام مركز شباب المراشدة في الوقف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.