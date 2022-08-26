مصرع طفلة غرقا بمجرى مائى في قرية سنهور بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقيت طفلة مصرعها غرقاً في إحدى المجاري المائية بقرية سنهور بمحافظة الفيوم، إثر سقوطها من أعلى كوبري بالقرية، وتم انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية سنهور، بمصرع طفلة غرقاً إثر سقوطها في مجرى مائي بالقرية.

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة سنهور، برئاسة المقدم أحمد ناجي رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع طفلة تدعى چويرية م ر، حيث سقطت من أعلى كوبري، في مجرى مائي بالقرية وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.